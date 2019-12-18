Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає низку змін у сфері вищої освіти.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2299 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти” проголосував 321 нардеп.

Законопроєктом пропонується: ввести мотиваційний лист під час вступу; враховувати здобутки на міжнародних олімпіадах; збільшити питому вагу творчих конкурсів у конкурсних балах; врегулювати питання про прийом іноземних громадян; встановити обов’язковий єдиний вступний іспит з іноземної мови при вступі до магістратури.

Мотиваційні листи стануть одним із механізмів, за якими абітурієнти зможуть отримати додаткові бали при конкурсному відборі. Для того, щоб уникнути зловживань, максимальна вага додаткового бала за мотиваційний лист становитиме 1% від конкурсного бала.

Передбачається ввести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для середньої освіти та професійної освіти.

Передбачена відмова від дипломів “державного зразка”. Встановлюється, що документ про вищу освіту видається установою вищої освіти тільки за акредитованою освітньою програмою за зразком, затвердженим власним вченою радою.

Законопроєкт скасує ліцензування близько 100 спеціальностей, залишивши ліцензування тільки рівнів вищої освіти, а також підвищить вимоги до ліцензіатів в окремих випадках. Серед так званих “регульованих професій” – спеціальності, які передбачають особливо відповідальну роботу (наприклад, юридична сфера, атомна енергетика, медицина, військова служба тощо).

Набуття законопроєктом чинності означатиме певні зміни для студентів. Вони будуть нести відповідальність за недотримання академічної доброчесності: виявлення плагіату, фабрикації або фальсифікації в дипломній роботі може стати причиною того, що студент не отримає диплом за результатами навчання.

Для того, щоб розмежувати права та обов’язки абітурієнтів, при зарахуванні з ними укладатимуть договір, де чітко виписуватимуть термін навчання, відповідальність кожної зі сторін тощо. Укладати документ будуть як студенти-контрактники, так і ті, хто буде отримувати освіту за рахунок держави.

У законопроекті оновлюється перелік категорій вступників, які будуть мати переваги під час вступу. Це учасники міжнародних олімпіад, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Крім того, переваги матимуть військові, котрі служать за контрактом.

З усіма керівниками вузів, які в подальшому будуть обиратися на посади, будуть підписані контракти з зазначенням цільових показників ефективності (KPI), термінами їх виконання та механізмами перевірки.