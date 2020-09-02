У Міністерстві охорони здоров'я України мають намір спростити алгоритм виходу із самоізоляції: зокрема, для людей, які контактували із хворими на коронавірус COVID-19.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, для виходу із самоізоляції потрібно робити ПЛР-тест, але цього тижня в алгоритм тестування будуть внесені зміни: в разі відсутності симптомів завершувати самоізоляцію можуть дозволити на 14-й день без проведення повторного ПЛР-тестування.

“Зараз після самоізоляції потрібно зробити тестування методом ПЛР і після цього завершити самоізоляцію. Цього тижня в стандарт медичної допомоги, а саме в алгоритм тестування, будуть внесені зміни. Самоізоляцію ми можемо дозволити завершувати на 14-й день без проведення тестування методом ПЛР – у випадку, якщо не буде клінічних симптомів (коронавірусу, – ред.)”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що терміни проведення ПЛР-тестування планується змістити на 7 – 9-й день самоізоляції.

“Це дозволить у разі негативного результату завершити самоізоляцію, не чекаючи 14-го дня”, – наголосив Ляшко.

Він нагадав, що безкоштовне тестування на коронавірус методом ПЛР в Україні зараз роблять пацієнтам із клінічними ознаками коронавірусної хвороби і людям із пневмонією, контактним особи, а також особам, які одужали від коронавірусу.

За словами Ляшка, буде досить одного негативного ПЛР-тесту і відсутності клінічних симптомів для того, щоб людина потрапляла в категорію тих, хто одужав.

(На відео – з 18:50)