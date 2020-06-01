Без спа-зон та рушників: МОЗ оприлюднив правила роботи басейнів і спортзалів

Вже сьогодні, 1 червня, в рамках ослаблення карантину в Україні дозволять знову відкрити басейни і фітнес-центри. Однак діяти такі заклади будуть з певними обмеженнями.

Нові правила роботи басейнів і спортзалів опублікував Telegram-канал МОЗ “Коронавірус інфо”.

Так, робота басейнів з понеділка буде дозволена для індивідуального відвідування і спортивних тренувань груп 2-го року навчання і старше. У 50-ти метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 4 чоловік, а в разі тренувань не більше 6. На одній доріжці 25-ти метрових басейнів можуть перебувати не більше 2 осіб, а під час тренувань не більше 3.

Також встановлено певні правила для роботи фітнес-центрів:

не більше 1 людини на 10 кв. м під час індивідуальних занять, для групових на 5 кв. м;

в групі не більше 10 чоловік, а заняття проводяться за попереднім записом;

одночасне використання роздягалень і душових обмежена до 50%, тобто будуть працювати через одну;

кількість клієнтів в закладі не повинно допускати скупчення в роздягальнях і спортивних зонах;

відстань між тренажерами не менше 2,5 метрів.

Під час карантину забороняється:

використання тканинних рушників;

розміщення рекламних брошур;

робота спа-зон, фітнес-барів і дитячих кімнат;

проведення групових занять для більш 10 чоловік і дітей у віці до 12 років.

Крім того, персонал і відвідувачі повинні проходити обов’язкове вимірювання температури. Працівники установ обов’язково повинні мати маски або респіратори.