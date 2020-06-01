Без спа-зон та рушників: МОЗ оприлюднив правила роботи басейнів і спортзалів

Нові правила роботи басейнів і спортзалів опублікував Telegram-канал МОЗ “Коронавірус інфо”.
Так, робота басейнів з понеділка буде дозволена для індивідуального відвідування і спортивних тренувань груп 2-го року навчання і старше. У 50-ти метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 4 чоловік, а в разі тренувань не більше 6. На одній доріжці 25-ти метрових басейнів можуть перебувати не більше 2 осіб, а під час тренувань не більше 3.
Також встановлено певні правила для роботи фітнес-центрів:
- не більше 1 людини на 10 кв. м під час індивідуальних занять, для групових на 5 кв. м;
- в групі не більше 10 чоловік, а заняття проводяться за попереднім записом;
- одночасне використання роздягалень і душових обмежена до 50%, тобто будуть працювати через одну;
- кількість клієнтів в закладі не повинно допускати скупчення в роздягальнях і спортивних зонах;
- відстань між тренажерами не менше 2,5 метрів.
Під час карантину забороняється:
- використання тканинних рушників;
- розміщення рекламних брошур;
- робота спа-зон, фітнес-барів і дитячих кімнат;
- проведення групових занять для більш 10 чоловік і дітей у віці до 12 років.
Крім того, персонал і відвідувачі повинні проходити обов’язкове вимірювання температури. Працівники установ обов’язково повинні мати маски або респіратори.
- Міністерство освіти і науки дозволило з 1 червня відновити роботу закладів позашкільної освіти у тих регіонах, де буде введено послаблення протиепідемічних заходів.
- З 25 травня в регіонах України, що відповідають вимогам ослаблення карантину, дозволено відновлювати роботу дитячих садків.