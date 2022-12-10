Про це йдеться в заяві речника генерального секретаря Організації Обʼєднаних Націй Стафена Дюжарріка.

За його словами, Білорусь дала дозвіл на транзит зерна з України через свою територію “без жодних попередніх умов”.

Ці домовленості дозволять доправляти українське зерно до портів у Литві.

Водночас Амбразевич розповів Гуттерішу про прохання уряду РБ щодо можливості експортувати білоруські мінеральні добрива, які перебувають під санкціями Заходу.