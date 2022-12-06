За 11 місяців 2022 року Україна експортувала 50,9 мільйона тонн агропродукції на загальну суму 21,1 мільярда доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України з посиланням на слова міністерки економіки України Юлії Свириденко.

“Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярда доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості – на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року”, – зазначила Юлія Свириденко.

А також додала, що серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано:

кукурудзи- 21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд доларів;

пшениці- 9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд доларів;

олії соняшникової – 3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд доларів;

насіння свиріпи або ріпаку – 2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд доларів;

шроту з рослинних жирів і олій – 2,9 млн тонн на суму 671,2 млн доларів.

У Мінекономіки зауважили, що дані показники досягнуті українськими виробниками попри втрати агропромислового комплексу (АПК України). Відтак, за даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули 6,6 млрд доларів, непрямі – 34,25 млрд доларів.

Крім того, Юлія Свириденко наголосила, що вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають “зернова ініціатива”, що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine, ініційована президентом Володимиром Зеленським у листопаді.

Зазначимо, що з початку роботи “зернового коридору” Україна експортувала 13 млн тонн агропродукції. На реалізацію програми Grain from Ukraine, до участі в якій долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій, залучено понад 180 млн доларів США.

3-го грудня до Ефіопії прибуло перше судно з 25 тисячами тонн української пшениці. Ще одне – з 30 тисячами тонн пшениці на борту – вирушило до цієї країни. Завантажуються ще два судна, що доставлять загалом 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

Зокрема, до Польщі щомісяця ввозять близько 450 тисяч тонн українського зерна для подальшого експорту. Агропродукції на 50% більше, ніж у середині року.

За словами міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика, зерно перевозять у межах так званих “шляхів солідарності”. Нині перевозиться близько 452 тисяч тонн зерна. Порівняно з жовтнем 2021 року зростання перевезень зерна за аналогічний період цього року є більш ніж у 16 разів.