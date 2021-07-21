Джефф Безос, засновник Amazon (AMZN) і найбагатша людина в світі, після польоту у космос заявив, що планує нагородити по 100 мільйонів доларів кореспондента CNN Ван Джонса і шеф-кухаря Хосе Андреса.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Безос сказав, що Джонс і Андрес можуть робити з грошима “все, що хочуть”.

“Вони можуть пожертвувати все це на благодійність. Або залишити собі. Це їхня справа”, – сказав Безос.

За словами Безоса, дані виплати пов’язані з “несподіваною благодійною ініціативою”, яку він хотів оголосити, під назвою “Премія за мужність і ввічливість”.

“Нам потрібні ті, хто об’єднує, а не поширюють розбрат. Нам потрібні люди, які завзято відстоюють свою думку і жорстко діють відповідно до того, у що вони вірять. Але вони роблять це завжди чемно і ніколи не нападають на людей. На жаль, ми живемо в світі, де це часто зовсім не так. Але у нас є приклади для наслідування”, – сказав Безос.

Джонс, приймаючи нагороду, сказав, що “іноді мрії збуваються”. “Ви робите ставку на мене, і я ціную це”, – сказав Джонс Безос.

Хосе Андрес, один з творців молекулярної кухні і викладач кулінарного курсу фізики в Гарвардському університеті, один з кращих шефів світу, сказав, що нагорода сама по собі “не може прогодувати світ”. “Але, це початок нової глави для нас”, – зазначив шеф-кухар.

Варто зазначити, що колеги-мільярдери Безоса, такі як Річард Бренсон, інвестор Virgin Galactic, піддаються критиці за те, що витрачають свої статки на космічний туризм. Раніше Безоса критикували за те, що він не віддає більше коштів на благодійність, але в останні роки він пожертвував мільярди доларів на боротьбу зі зміною клімату та продовольчі банки.

Критики кажуть, що найбагатші люди світу повинні працювати над поліпшенням умов життя людей тут, на Землі, замість того, щоб літати в космос.