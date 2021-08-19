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Безос знову очолив рейтинг найбагатших людей світу

Засновник Amazon та Blue Origin Джефф Безос знову став найбагатшою людиною світу за версією журналу Forbes.

Четвер, 19 серпня 2021, 13:59

Про це повідомляється на сайті Forbes.

Як відомо, наприкінці липня Безос поступився першістю власнику LVMH Бернару Арно.

Статки Безоса скоротилися у зв’язку з обвалом акцій Amazon – вони втратили 7,5% на тлі публікації звіту про уповільнення зростання продажів. Продажі не виправдали очікування аналітиків. У компанії відзначили, що це пов’язано з поверненням багатьох клієнтів до покупок офлайн.

Однак доволі швидко американський мільярдер повернув собі перше місце рейтингу багатіїв.

“Хоча акції Amazon у середу впали на 1,3%, зменшивши статки Безоса на 1,3 млрд доларів, акції LVMH впали на 5,2%, скоротивши статки Арно на 9,9 млрд доларів”, – пише Forbes.

Акції Amazon на закритті торгів торгувались на рівні 3 201,22 долара за акцію. Однак вони поступово продовжують падіння після того, як компанія опублікувала невтішний квартальний прибуток 30 липня. До цього акції торгувалися за понад 3600 доларів за одиницю.

“Проте, на момент закриття ринків у середу статки Безоса становили приблизно 186,1 млрд доларів. Статки Арно оцінювались в 185 млрд доларів, замикав топ-3 засновник Tesla Ілон Маск (181,2 млрд доларів)”, – додає видання.

  • 20 липня засновник Amazon Джефф Безос здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин. Деталі – у матеріалі.
Теги: Джефф Безос, Amazon, Forbes

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