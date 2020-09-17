У Європарламенті заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там поставили під сумнів підтримку України ЄС і МВФ.

Про загрозу для безвіза в Twitter написала євродепутат, член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон.

“У той час як міжнародне співтовариство зайнято Білоруссю, уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким не вистачає досвіду і сумлінності, до відбору керівника САП. Це так не пройде. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро”- написала вона.

Також євродепутат Міхаель Галер зазначив, що ця ситуація ставить під питання підтримку України Європейським союзом і Міжнародним валютним фондом.

“Сильно стурбований сьогоднішнім можливим голосуванням у Верховній Раді України за кандидатів до конкурсної комісії з відбору глави САП, яким не вистачає доброчесності та антикорупційного досвіду. Це ризик для підтримки ЄС і МВФ”, – написав він.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Верховної Ради народні депутати з третьої спроби ухвалили постанову про призначення конкурсної комісії з обрання керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.