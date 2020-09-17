Верховна Рада України сьогодні призначила своїх представників до складу конкурсної комісії на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Ця комісія, в тому числі, буде обирати керівництво САП.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 4104 проголосували 239 народних депутатів: 172 – від “Слуги народу”, 30 – від ОПЗЖ, 18 – від групи “За майбутнє”, 11 – від групи “Довіра”, 8 позафракційних.

Жодного голосу не дали фракції “Європейської Солідарності”, “Голосу”, “Батьківщини”.

Призначити своїх представників Раді вдалося лише з третьої спроби: голосування 15 липня і 3 вересня були провалені.

Варто відзначити, що до складу конкурсної комісії входять чотири представники від Ради прокурорів і сім від Парламенту. Членами комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Рішенням Ради до комісії призначили:

• Олену Бусол (завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. Володимира Вернадського, доктор юридичних наук);

• Андрія Гуджала (керуючий партнер адвокатського об’єднання “ГуДеГ”);

• Олексія Дрозда (начальник відділу докторантури і ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент);

• Катерину Коваль (заступник голови Спілки юристів України);

• В’ячеслава Навроцького (професор Українського католицького університету та Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук);

• Богдана Романюка (професор Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук, доцент);

• Євгена Соболя (завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор).

Варто відзначити, що ряд зазначених осіб були включені в проєкти постанов, які раніше не були підтримані в залі засідань ВР.

Ряд нардепів сьогодні розкритикували прийнятий проєкт постанови.

Так, нардеп від “Європейської Солідарності” Артур Герасимов назвав постанову “реваншем прокремлівських і олігархічних структур в Україні”. Він зазначив, що в документі “немає представників демократичної опозиції”.

Нардеп від “Батьківщини” Сергій Власенко зазначив, що проблема в “якості людей”, включених до постанови. Депутат наголосив, що потрібно обрати до комісії людей з бездоганною репутацією, які оберуть “чесного, порядного керівника САП”.

А нардеп від “Голосу” Олександра Устінова заявила в Раді, що до складу комісії обрали людей, “які захищають корупціонерів” і самі “не можуть пояснити походження свого майна”.

Варто відзначити, що раніше ряд нардепів (зокрема, від “Голосу”) неодноразово заявляли, що незалежність антикорупційної прокуратури є умовою безвізового режиму для України. І, в разі невиконання цієї умови, Євросоюз може скасувати “безвіз” з Україною.

Заявили про це і в Європарламенті. “У той час як міжнародне співтовариство зайнято Білоруссю, уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким не вистачає досвіду і сумлінності, до відбору керівника САП. Це так не пройде. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро “- написала в Twitter євродепутат, член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон.

А євродепутат Міхаель Галер зазначив, що сьогоднішнє голосування за кандидатів до конкурсної комісії з обрання глави САП ставить під питання підтримку України Європейським союзом і Міжнародним валютним фондом.