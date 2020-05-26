Журналіст Денис Бігус записав відповідь главі "Укравтодору", який звинуватив його в підготовці "замовного" матеріалу з метою дискредитації агентства і його керівництва.

Про це Бігус заявив у своєму відеозверненні.

Раніше повідомлялося, що керівник Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко намагався домогтися звільнення голови Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) Олександра Кубракова.

На підтвердженням своїх слів Кубраков наводить записану розмову його помічника і Гриненка.

Зокрема, Бігус каже, що метою матеріалу була не спроба дискредитувати “Укравтодор”, а отримати відповідь на питання, чому агентство погоджується на мільярдні переплати обраним гравцям ринку. Журналіст нагадує, що Кубраков не хоче говорити про це як в самому розслідуванні, так і в записаній відповіді на нього коментарі.

Журналіст зазначив, що з опублікованих главою “Укравтодору” записів випливає, що як глава ГО “Всеукраїнська дорожня асоціація” Артем Гріненко, так і радник Кубракова Вадим Олійник “негідники, яких треба гнати”.

“Ми бачили мотивацію Гріненка. Садіть його. Бажано з вашим радником Олійником, їм буде про що поговорити. Можемо навіть припустити, що всі будівельні компанії в країні, крім півдесятка ваших улюбленців, це кримінальний дорожній бізнес. А ваша п’ятірка – кращі. Окей. Не можна перестати переплачувати своїм найкращим? “, – заявив він.

При цьому Бігус підкреслює, що “жодна людина в світі не має впливу на наші ефіри”.

“Олександр, як бачите, говорити, коли ти впевнений у своїй правоті, дуже просто … Відкрийте документи, опублікуйте кошториси, нехай все подивляться, скільки коштують дороги, на які у вас закладені сотні “ярдів”. Можливо виявиться, що у вас є на чому заощадити відсотків 15-20% “, – звертається до Кубракова Бігус.

Вчора журналісти Bihus.Info випустили матеріал про те, що “Укравтодор” при ремонті доріг в 2020-м переплатить 17 млрд бюджетних коштів. Глава автодору Олександр Кубраков назвав розслідування замовним.