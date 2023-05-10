Екскомандир бригади "Азов" Андрій Білецький розповів про деталі операції на південно-західних околицях Бахмута, у результаті яких ЗСУ вдалось просунутись на Бахмутському напрямку.

Про це Андрій Білецький повідомив у Twitter.

За його словами, під час операції українським воїнам вдалось фактично повністю знищити 6-ту і 8-му роти російської 72-ї бригади.

“Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2,6 км, вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ”, – сказав Білецький.

Деталі операції на південно-західних околицях Бахмута pic.twitter.com/yY4ng4L0GY — Андрій Білецький (@AndrijBilec) May 9, 2023

Він зазначив, що вдалось також знищити велику кількість бойових броньованих машин росіян та взяти значну кількість полонених.

Великих втрат зазнали також найманці ПВК “Вагнер” із 3-го штурмового загону.

ДОВІДКА: 9 травня очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що з однієї з позиції під Бахмутом втекли військовослужбовці 72-ї мотострілецької бригади зі складу 3-го армійського корпусу міністерства оборони РФ.

Він поскаржився, що, мовляв, дірку, яка утворилася, довелося закривати “вагнерівцям”. Унаслідок цього нібито ліквідували близько 500 найманців.

Згодом у 3 ОШБр офіційно заявили, що повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута та “500 трупів” росіян, які там залишилися — відповідають дійсності.