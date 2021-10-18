Про це повідомляє ізраїльське видання Israel21c.

6 жовтня, занурившись біля узбережжя, де хвилі та підтоки, зрушили пісок, Шломі Катцин виявив багато старовинних артефактів. Чоловік побачив фрагменти глиняного посуду, стародавні кам’яні та залізні якорі, і серед цих речей – старовинний меч. Довжина його леза становить 1 м, держака – 30 см.

Дайвер боявся, що може загубити меч під товщею піску або що його вкрадуть до того, як спеціалісти зможуть оглянути. Тому він відніс знахідку до відділу із запобігання пограбувань Управління старовини Ізраїлю. Там і визначили, що цей залізний меч належав лицареві-хрестоносцю. Попри 900 років під водою, меч чудово зберігся.

Директор відділу морської археології Управління старовини Ізраїлю Кобі Шарвіта розповів, узбережжя Кармел з його численними природними бухтами надавало притулок судам під час штормів протягом 4000 років. Нещодавня знахідка свідчить про те, що ця бухта також використовувалася в період хрестоносців, майже 900 років тому.

Таких знахідок під берегами Ізраїлю останнім часом все більше у зв’язку зі зростанням популярності дайвінгу. Ще більше артефактів все ще зберігаються під товщею піску. Однак, знайти їх дуже складно: вони з’являються і зникають разом із сипучими пісками.

За знахідку Шломі Катцин отримав грамоту з подякою за активну громадянську позицію, а меч передали до Департаменту національних скарбів.