Про це повідомляє пресслужба посольства України в Берліні у Facebook.
Актори, активісти, українські дипломати в Берліні писали “діти” великими білими літерами, так само як те саме слово було написано російською на землі біля театру в Маріуполі. Цей напис російські військові проігнорували, і 16 березня направили авіацію, яка розбомбила театр з сотнями місцевих жителів у сховищах. Потім вони тривалий час не давали евакуювати людей з-під завалів, починаючи обстріли щоразу, як до розвалин підходити люди. У зв’язку зі злочинними діями російських окупантів, під розвалинами театру загинуло 300 мирних жителів.
“Це символізує те, що Німецький театр Берліна стоїть разом зі зруйнованим Маріупольським академічним драматичним театром”, – повідомили в посольстві. “Разом із театром, де діти ховалися від російських бомбардувань, а Маріуполь кричав і благав хоча б не кидати туди бомби, написавши це слово великими літерами, які було видно з повітря. На жаль, це не зупинило ворога”.
- Нагадаємо, росіяни примусово вивезли від 20 до 30 тисяч українців з Маріуполя у РФ, а число загиблих уже значно перевищує попередню офіційну статистику.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ роблять усе, аби українці уникали російської мови. Він заявив, що така ситуація штучно створена окупантами.