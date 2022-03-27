Напередодні Всесвітнього дня театру в неділю Німецький театр у Берліні висловив солідарність зі зруйнованим Академічним драматичним театром у Маріуполі, написавши перед його входом слово "діти".

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Берліні у Facebook.

Актори, активісти, українські дипломати в Берліні писали “діти” великими білими літерами, так само як те саме слово було написано російською на землі біля театру в Маріуполі. Цей напис російські військові проігнорували, і 16 березня направили авіацію, яка розбомбила театр з сотнями місцевих жителів у сховищах. Потім вони тривалий час не давали евакуювати людей з-під завалів, починаючи обстріли щоразу, як до розвалин підходити люди. У зв’язку зі злочинними діями російських окупантів, під розвалинами театру загинуло 300 мирних жителів.

“Це символізує те, що Німецький театр Берліна стоїть разом зі зруйнованим Маріупольським академічним драматичним театром”, – повідомили в посольстві. “Разом із театром, де діти ховалися від російських бомбардувань, а Маріуполь кричав і благав хоча б не кидати туди бомби, написавши це слово великими літерами, які було видно з повітря. На жаль, це не зупинило ворога”.