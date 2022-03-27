Про це мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив в інтерв’ю УНІАН.

Бойченко каже, що попри постійні обстріли, Маріуполь тримає оборону та знаходиться під контролем України. Місто перебуває в оточенні з п’ятої доби війни, продовжуються кровопролитні бої за місто. Всі елітні підрозділи РФ були спрямовані на штурм Маріуполя, проте полк “Азов”, 36-та бригада морських піхотинців на Національна гвардія героїчно тримають оборону міста, наголосив мер міста.

Окремі околиці Маріуполя опинилися під контролем росіян. Кільце навколо міста стискається, каже Бойченко. Також міський голова заявив, що ворог не очікував того, що Маріуполь чинитиме окупантам настільки сильний опір. Бойченко також додав, що окупанти планували використати “методичку Геббельса” : блокувати місто та позбавити його критичної інфраструктури. За перший тиждень війни ворог знищив всі 15 вводів електроенергії до міста. З п’ятого дня війни в Маріуполі намагалися відновити порушене електропостачання, але на сьомий дня війни електрика в місті зникла остаточно.

На дев’ятий день війни окупанти відрізали Маріуполь від водопостачання. Після цього ворог перервав постачання газу до міста. 21 березня росіяни завдали удару по останньому джерелу зв’язку в місті, після чого в Маріуполі утворився інформаційний вакуум, каже Бойченко.

З 5-6 днів війни ворог обстрілює місто з РСЗВ “Град”, артилерії та систем “Буратіно”. Коли ворог усвідомив, що цього недостатньо, аби зламати оборону Маріуполя, він застосував авіацію. Після цього Маріуполь почали обстрілювати з кораблів. Внаслідок скидання авіабомб з літаків, було пошкоджено пологовий будинок, де загинули і були поранені люди. Також росіяни завдали бомбового удару по Драмтеатру, де переховувалися цивільні. Ворог скинув бомбу на це приміщення попри те, що біля нього був надпис “ДІТИ”.

Мер міста також додав, що число загиблих в місті вже значно більше, ніж повідомлялося в першій половині березня. За офіційним повідомленням Маріупольської міської ради, станом на 13 березня в місті загинуло 2187 цивільних осіб.

Не хочу нікого лякати, але зараз ця цифра вже значно вища. Це тисячі людей.

Також Бойченко заявив, що з 50% від 540 тисяч жителів міста вдалося евакуювати. Спершу місто вдалося покинути 140 тисячам людей, які це встигли зробити ще коли працювала залізниця. Згодом виїхало 100 тисяч людей, а близько 60 тис. осіб покинуло Маріуполь через гуманітарні коридори. Проте, зауважує міський голова Маріуполя, на околицях міста також є люди, які потребують евакуації.

Коли журналіст запитав Бойченка про кількість маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на тимчасово окуповані території або до РФ, мер відповів, що за оцінками число таких людей може бути в межах 20-30 тисяч людей. Так, відомо про випадки, коли ворог вивозив людей до окупованого Новоазовська, а декого силоміць вивезли до Росії, сказав Бойченко.