Про це повідомила поліція Київської області.
Слідчі та криміналісти поліції Київської області провели ексгумацію тіл 21 травня. Мирних жителів було вбито під час бойових дій.
Серед загиблих виявили літню жінку та її онука. Пенсіонерка загинула наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї. На початку березня загарбники вбили її 27-річного онука. Родичі поховали їх на місцевому цвинтарі.
Зазначимо, що на сьогодні правоохоронці виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули за часи бойових дій у Київській області. Тривають розслідування воєнних злочинів росіян.
- Нагадаємо, починаючи з 21 травня, російські війська активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька. Ймовірно, вони продовжать це робити і протягом найближчих днів, оскільки зусилля на інших напрямках просування, включаючи Ізюм, залишаються в глухому стані.
- Протягом доби українські військовослужбовці знищили 5 танків, чотири артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки та два автомобілі окупантів.