У Бучанському районі Київської області виявили тіла двох цивільних жителів. Їх вбили окупанти у селі Бузова.

Про це повідомила поліція Київської області.

Слідчі та криміналісти поліції Київської області провели ексгумацію тіл 21 травня. Мирних жителів було вбито під час бойових дій.

Серед загиблих виявили літню жінку та її онука. Пенсіонерка загинула наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї. На початку березня загарбники вбили її 27-річного онука. Родичі поховали їх на місцевому цвинтарі.

Зазначимо, що на сьогодні правоохоронці виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули за часи бойових дій у Київській області. Тривають розслідування воєнних злочинів росіян.