Про це повідомило Reuters.
Дерев’яний парусний човен з мігрантами розбився об скелі на південному італійському узбережжі. Трагедія сталася під час штормової погоди поблизу містечка Стеккато-ді-Кутро, морського курорту на східному узбережжі Калабрії.
Серед загиблих є діти та жінки.
Кілька днів тому судно вирушило з турецького Ізміру. На ньому перебували мігранти з Афганістану, Ірану та кількох інших країн.
За попередніми даними, всього на борту перебувало від 140 до 150 осіб.
Поки немає точної інформації стосовно кількості загиблих дітей. У результаті вижила 81 людина. Одного з них заарештували за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.
За даними ООН, одним з основних пунктів в’їзду в Європу є Італія. Протягом січня-листопада 2022 року до країни на човнах прибули близько 85 тисяч мігрантів. Більшість з них потрапляють у країну у результаті плавання на невеликих човнах, а під час подорожі їх рятують благодійні судна.
У жовтні 2022 року склав присягу правий уряд Джорджі Мелоні, який намагався відмовляти пошуково-рятувальним кораблям, якими керують неурядові організації, причалювати до Італії.
- В Європейському Союзі намагаються знайти спосіб повернути назад людей, які не мають дозволу перебувати на його території. Зокрема, йдеться про мігрантів з Африки, Близького Сходу та Азії, чиї держави в цьому не зацікавлені.
- 13 грудня 2022 року у Великій Британії заявили, що планують прийняти нове законодавство, аби не дозволити мігрантам, які перетинають Ла-Манш, залишатися в країні. Британський уряд намагається обмежити сплеск кількості осіб, котрі прибувають на невеликих човнах на південне узбережжя.