На південному узбережжі Італії під час шторму розбився човен із мігрантами. Внаслідок інциденту загинули 45 людей, ще 22 отримали травми.

Про це повідомило Reuters.

Дерев’яний парусний човен з мігрантами розбився об скелі на південному італійському узбережжі. Трагедія сталася під час штормової погоди поблизу містечка Стеккато-ді-Кутро, морського курорту на східному узбережжі Калабрії.

Серед загиблих є діти та жінки.

Кілька днів тому судно вирушило з турецького Ізміру. На ньому перебували мігранти з Афганістану, Ірану та кількох інших країн.

За попередніми даними, всього на борту перебувало від 140 до 150 осіб.