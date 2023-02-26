Про це повідомило Reuters.

Дерев’яний парусний човен з мігрантами розбився об скелі на південному італійському узбережжі. Трагедія сталася під час штормової погоди поблизу містечка Стеккато-ді-Кутро, морського курорту на східному узбережжі Калабрії.

Серед загиблих є діти та жінки.

Фото: Reuters

Кілька днів тому судно вирушило з турецького Ізміру. На ньому перебували мігранти з Афганістану, Ірану та кількох інших країн.

За попередніми даними, всього на борту перебувало від 140 до 150 осіб.

Поки немає точної інформації стосовно кількості загиблих дітей. У результаті вижила 81 людина. Одного з них заарештували за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.

Фото: Reuters

За даними ООН, одним з основних пунктів в’їзду в Європу є Італія. Протягом січня-листопада 2022 року до країни на човнах прибули близько 85 тисяч мігрантів. Більшість з них потрапляють у країну у результаті плавання на невеликих човнах, а під час подорожі їх рятують благодійні судна.

У жовтні 2022 року склав присягу правий уряд Джорджі Мелоні, який намагався відмовляти пошуково-рятувальним кораблям, якими керують неурядові організації, причалювати до Італії.

Фото: Reuters