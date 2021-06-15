Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Розміри прапора – 20 метрів на 16 метрів.

Кожен міг написати на ньому своє послання тим, хто залишився жити в окупації – на захопленому українському півострові Крим.

Як поінформував заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, вказаний прапор планують 26 червня запустити на півострів з адміністративного кордону Криму з материковою частиною України.

Поки ж кримськотатарський прапор “мандруватиме” Україною. Так, сьогодні ввечері прапор планували відправити до Львова, а вже завтра з 10:00 він майорітиме в місті на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Зі Львова прапор відвезуть до Одеси.

Варто зазначити, що кожного року 26 червня відзначається День кримськотатарського прапора. Це день вшанування національного прапора кримських татар, що відзначається з 2010 року.

Прапор кримських татар є полотном небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою золотого кольору.

Кримськотатарський прапор був затверджений Курултаєм кримських татар 1917 року і поновлений 30 червня 1991 року.