Білий дім поки не підтверджує передачу «Залізного купола» Україні

Про це йшлося під час її брифінгу в середу, 15 вересня.
Журналістка попросила прокоментувати заяву Офісу президента України про можливу передачу “Залізного купола” відповідно до домовленостей між президентами.
Псакі у відповідь зазначила, що має уточнити інформацію щодо цього у своєї команди.
“Я маю перевірити це з нашою командою. Я знаю, що ми оголосили, що надаємо додаткову допомогу, коли ми мали ту зустріч (президентів Байдена та Зеленського в США — ред.). Але щодо конкретних питань, мені доведеться уточнити у нашої команди”, — сказала вона.
На відео — з 33 хвилини.
Нагадаємо, раніше 15 вересня видання Politico повідомило, що США можуть надати Україні “Залізний купол”.
За інформацією видання, дехто в Конгресі прагне включити поправку до законопроєкту про оборону від 2022 року, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної й протиракетної оборони, зокрема й батареї Iron Dome (“Залізний купол”).
“Залізний купол” розгорнули в Ізраїлі у 2011 році. За даними ізраїльських військових, Iron Dome перехопив близько 90% ракет, випущених у бік Ізраїлю за останні кілька років.
В Офісі президента повідомили (з посиланням на Politico), що поправку було внесено, і заявили, що це відбулося “завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки”.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть реформи в Україні. Цього року планують виділити понад 463 млн доларів, зокрема, на судову реформу.