Білий дім поки не підтверджує передачу «Залізного купола» Україні

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі не підтвердила інформацію про те, що Україна може отримати від США “Залізний купол”.

Про це йшлося під час її брифінгу в середу, 15 вересня.

Журналістка попросила прокоментувати заяву Офісу президента України про можливу передачу “Залізного купола” відповідно до домовленостей між президентами.

Псакі у відповідь зазначила, що має уточнити інформацію щодо цього у своєї команди.

“Я маю перевірити це з нашою командою. Я знаю, що ми оголосили, що надаємо додаткову допомогу, коли ми мали ту зустріч (президентів Байдена та Зеленського в США — ред.). Але щодо конкретних питань, мені доведеться уточнити у нашої команди”, — сказала вона.

На відео — з 33 хвилини.

Нагадаємо, раніше 15 вересня видання Politico повідомило, що США можуть надати Україні “Залізний купол”.

За інформацією видання, дехто в Конгресі прагне включити поправку до законопроєкту про оборону від 2022 року, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної й протиракетної оборони, зокрема й батареї Iron Dome (“Залізний купол”).

“Залізний купол” розгорнули в Ізраїлі у 2011 році. За даними ізраїльських військових, Iron Dome перехопив близько 90% ракет, випущених у бік Ізраїлю за останні кілька років.

В Офісі президента повідомили (з посиланням на Politico), що поправку було внесено, і заявили, що це відбулося “завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки”.