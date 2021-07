Про це вона сказала під час брифінгу.

Держдеп встановив, що Росія та Китай поширюють дезінформацію про вакцини через соціальні мережі. Зокрема, йдеться про повідомлення, в яких говориться, що західні вакцини “неефективні та марні”, а також “перебільшують можливі побічні ефекти”.

Аби перевірити цю інформацію, користувачі мають знайти алгоритми, але, як правило, користувачі соцмереж таку інформацію не перевіряють.

Президент США Джо Байден підтримав Псакі та додав, що соціальні мережі, на кшталт Facebook “причетні до смертей людей”, бо дозволяють публікувати дезінформацію про коронавірус та COVID-вакцини.

“Вони (соцмережі, – ред.) вбивають людей. Послухайте, єдина пандемія, яка є – серед невакцинованих. І вони вбивають людей”, – сказав Байден.

President Joe Biden said social media platforms ‘are killing people’ after the White House criticized Facebook for allowing misinformation about coronavirus vaccines to be posted on its platform https://t.co/MHrtnUNjzr pic.twitter.com/ZSLfRCyGTZ

