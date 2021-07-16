Про це вона сказала під час брифінгу.

Держдеп встановив, що Росія та Китай поширюють дезінформацію про вакцини через соціальні мережі. Зокрема, йдеться про повідомлення, в яких говориться, що західні вакцини “неефективні та марні”, а також “перебільшують можливі побічні ефекти”.

Аби перевірити цю інформацію, користувачі мають знайти алгоритми, але, як правило, користувачі соцмереж таку інформацію не перевіряють.

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Президент США Джо Байден підтримав Псакі та додав, що соціальні мережі, на кшталт Facebook “причетні до смертей людей”, бо дозволяють публікувати дезінформацію про коронавірус та COVID-вакцини.

“Вони (соцмережі, – ред.) вбивають людей. Послухайте, єдина пандемія, яка є – серед невакцинованих. І вони вбивають людей”, – сказав Байден.

  • Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.
  • На початку лютого експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дали тригодинний брифінг за підсумками їхньої 4-тижневої місії в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.