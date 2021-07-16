Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що Росія та Китай поширюють в соціальних мережах дезінформацію про вакцини проти коронавірусу, які виготовляють на Заході.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Держдеп встановив, що Росія та Китай поширюють дезінформацію про вакцини через соціальні мережі. Зокрема, йдеться про повідомлення, в яких говориться, що західні вакцини “неефективні та марні”, а також “перебільшують можливі побічні ефекти”.

Аби перевірити цю інформацію, користувачі мають знайти алгоритми, але, як правило, користувачі соцмереж таку інформацію не перевіряють.

Президент США Джо Байден підтримав Псакі та додав, що соціальні мережі, на кшталт Facebook “причетні до смертей людей”, бо дозволяють публікувати дезінформацію про коронавірус та COVID-вакцини.

“Вони (соцмережі, – ред.) вбивають людей. Послухайте, єдина пандемія, яка є – серед невакцинованих. І вони вбивають людей”, – сказав Байден.

President Joe Biden said social media platforms ‘are killing people’ after the White House criticized Facebook for allowing misinformation about coronavirus vaccines to be posted on its platform https://t.co/MHrtnUNjzr pic.twitter.com/ZSLfRCyGTZ — Reuters (@Reuters) July 16, 2021

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.