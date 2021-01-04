Біля станції «Академік Вернадський» відколовся льодовик розміром із 7-поверхівку

Про це у Facebook повідомив Національний антарктичний науковий центр.
За його даними, в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Висота відколотої частини становить приблизно 20 метрів – майже як 7-поверховий будинок, а ширина – 5 метрів.
Дослідники зазначили, що тріщина в місці відколу була вже давно, тому науковці регулярно спостерігали за льодовиком.
Зазначається, що українські полярники постійно вивчають природну кригу в Антарктиді.
“Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига тощо. Ці дослідження є важливими, адже льодовики, як і, приміром, пінгвіни чи щучник, “розповідають” про зміни клімату в усьому світі”, – зазначили у науковому центрі.
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