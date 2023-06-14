14 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, є втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Джерело: Reuters

“У нас є ракети та бомби, які ми отримали з Росії”, – сказав Лукашенко в інтерв’ю російському державному телеканалу “Россия-1”.

“Ці бомби втричі потужніші за ті, що були скинуті на Хіросіму та Нагасакі”, – додав він.

Лукашенко окремо заявив у вівторок, 13 червня, що ядерну зброю буде фізично розгорнуто на території Білорусі “за кілька днів” і що він також має засоби для розміщення ракет більшого радіуса дії, якщо вони коли-небудь знадобляться.

У березні президент Росії Володимир Путін оголосив, що погодився розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, вказавши на розгортання такої зброї США в ряді європейських країн протягом багатьох десятиліть.

Сполучені Штати розкритикували рішення Путіна, але заявили, що не мають наміру змінювати власну позицію щодо стратегічної ядерної зброї та не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

У тому ж інтерв’ю телеканалу “Россия-1”, Лукашенко сказав російському державному телебаченню, що в його країні є численні ядерні сховища, які залишилися з радянських часів, і що вони відновили п’ять-шість з них.

Лукашенко заявив, що розгортання ядерної зброї діятиме як стримувальний фактор проти потенційних агресорів.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що країни НАТО мають покращити оборонні плани для країн Балтії, особливо в той час, як Росія готується переправити ядерне озброєння в сусідню Білорусь .