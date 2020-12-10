Про це повідомляє правовий інтернет-портал Білорусі.
Постанова ради міністрів наказує тимчасово призупинити перетин державного кордону на виїзд громадянами Білорусі, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території країни.
Обмеження діятимуть на наземних кордонах – автодорожніх прикордонних пунктах, залізничних вокзалах і в річкових портах.
Виїзд за кордон дозволяється в екстрених випадках, а також окремим категоріям громадян. Заборона не поширюється на дипломатів, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі повітряних і морських суден, поїзні бригади, тих, хто їде у відрядження, та деякі інші категорії.
Білорусам буде дозволено виїхати після повідомлення про важку хворобу або про смерть члена родини або близького родича, а також тим, хто виїжджає за медикаментами.
Іноземцям, які прибувають до Білорусі, потрібно буде мати при собі довідку, яка підтверджує негативний результат тесту на COVID-19.
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