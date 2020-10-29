Про це повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі, інформує видання TUT.by.
Рішення про тимчасове закриття кордонів пояснили напруженою епідеміологічною ситуацією у цих країнах.
“У зв’язку з епідемічною ситуацією, що склалась в сусідніх країнах, Білорусь тимчасово обмежує в’їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України”, – заявили у відомстві.
Однак заборона на в’їзд не стосується деяких категорій громадян. Так, в Білорусь пропускатимуть: співробітників дипломатичних представництв і консульських установ за наявністю дипломатичних і службових паспортів; водіїв транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень; членів поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.
До слова, пункт пропуску в аеропорту Мінська працюватиме без змін.
У Державній прикордонній службі України підтвердили цю інформацію. Обмеження набувають чинності 29 жовтня. Термін їх дії не вказаний.
“Вказані обмеження суміжна сторона аргументує додатковими заходами з недопущення поширення коронавірусної інфекції”, – додали у відомстві.
- 29 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що партія “Слуга народу” показала слабкий результат на місцевих виборах, оскільки слід було “розібратися у себе, а не кидати в сусіда камінням”.
- Олександр Лукашенко змінив очільника міністерства внутрішніх справ країни. Новим міністром внутрішніх справ став генерал-майор міліції Іван Кубраков.