Білорусь тимчасово обмежила в’їзд на свою територію для громадян України, Литви, Латвії та Польщі.

Про це повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі, інформує видання TUT.by.

Рішення про тимчасове закриття кордонів пояснили напруженою епідеміологічною ситуацією у цих країнах.

“У зв’язку з епідемічною ситуацією, що склалась в сусідніх країнах, Білорусь тимчасово обмежує в’їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України”, – заявили у відомстві.

Однак заборона на в’їзд не стосується деяких категорій громадян. Так, в Білорусь пропускатимуть: співробітників дипломатичних представництв і консульських установ за наявністю дипломатичних і службових паспортів; водіїв транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень; членів поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

До слова, пункт пропуску в аеропорту Мінська працюватиме без змін.

У Державній прикордонній службі України підтвердили цю інформацію. Обмеження набувають чинності 29 жовтня. Термін їх дії не вказаний.

“Вказані обмеження суміжна сторона аргументує додатковими заходами з недопущення поширення коронавірусної інфекції”, – додали у відомстві.