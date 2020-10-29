Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що партія “Слуга народу” показала слабкий результат на місцевих виборах, оскільки слід було "розібратися у себе, а не кидати в сусіда камінням".

Про це політик заявив на нараді щодо кадрових рішень, передає БЕЛТА.

За словами Лукашенка, ситуація в Україні схожа на ситуацію у Литві після парламентських виборів. Політик впевнений, що опозиція виграла тому, що Вільнюс “втрутився у справи Білорусі”.

“А що в Україні відбулося, наш друг Володя Зеленський? Нищівна поразка на виборах до місцевого самоврядування. Тому не треба в сусіда кидати камінням, не треба в наш город лізти. Розберіться у себе. Треба завжди бути чесним, надійним для сусіда, відданим своїй країні і щирим”, – підкреслив Лукашенко.