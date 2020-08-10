У Білорусі демонстранти збираються на нову акцію протесту через результати голосування на виборах президента. Акція запланована на 19:00 біля стели в Мінську, а також в інших регіонах Білорусі.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

“Диктатор розв’язав війну! Друзі, після вчорашнього Лукашенко ніяк не може залишитися при владі. Він програв вибори, він кинув своїх карателів зі зброєю проти беззбройних і мирних людей, він пролив багато крові і тепер сподівається, що люди стерплять десятки постраждалих і навіть убитих”, – йдеться в повідомленні.

Демонстрантів закликають брати з собою захисні каски, шоломи, окуляри, респіратори або протигази, щитки, а також підготувати невелику аптечку на випадок травм.

“Знову виходимо знову до Стели, а також в прилеглі райони. Збиває в невеликі групи і рухайтеся тільки разом”, – йдеться в повідомленні.

Також на 11 липня запланований загальний страйк.

” О 12:00 загальнонаціональний страйк. Збирайтеся з вашими колегами і оголошуйте страйк, поки ми не доб’ємося вільних виборів і звільнення політв’язнів”, – зазначають активісти.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.