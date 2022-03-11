Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Борреля, у Євросоюзі всі чудово розуміли, що потрібно збільшити фінансову підтримку для українських військових.

“Щоб продовжувати протистояти Росії ми готові допомогти українським військовим ще на 550 мільйонів доларів”, – наголосив Боррель.

Європейський політик додав, що переконати лідерів ЄС у необхідності збільшити підтримку ЗСУ було неважко. Він впевнений, що вже сьогодні Рада Євросоюзу підтримає цю пропозицію.

Як зауважив Жозеп Боррель, підтримка буде негайно, адже “тепер гроші надходять швидко”.