Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами Борреля, у Євросоюзі всі чудово розуміли, що потрібно збільшити фінансову підтримку для українських військових.
“Щоб продовжувати протистояти Росії ми готові допомогти українським військовим ще на 550 мільйонів доларів”, – наголосив Боррель.
Європейський політик додав, що переконати лідерів ЄС у необхідності збільшити підтримку ЗСУ було неважко. Він впевнений, що вже сьогодні Рада Євросоюзу підтримає цю пропозицію.
Як зауважив Жозеп Боррель, підтримка буде негайно, адже “тепер гроші надходять швидко”.
- Нагадаємо, 9 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виплату $1,4 мільярда, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити економічні наслідки війни. Виконавча рада висловила рішучу підтримку українському народу.
- Також Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про початковий пакет у 2 млрд євро, щоб допомогти громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від війни в Україні. Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни, щойно дозволять умови.