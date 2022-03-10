9 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виплату $1,4 мільярда, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити економічні наслідки війни. Виконавча рада висловила рішучу підтримку українському народу.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Директор МВФ Крістіна Георгієва зазначила, що війна в Україні призвела до людських страждань. Водночас економічні наслідки вже є дуже серйозними: лише за 13 днів кількість біженців перевищила 2 мільйони осіб. Масштабне руйнування ключової інфраструктури в Україні.

Вона наголосила, що ця виплата допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають внаслідок війни, що триває, і надасть важливу підтримку в короткостроковій перспективі.

Крістіна Георгієва також відзначила, що політика реагування української влади на кризові ситуації була надзвичайною. Для збереження доступності валютних резервів та зменшення невизначеності щодо обмінного курсу було введено адміністративний контроль та контроль за капіталом. Хоча ліміти на зняття готівки були встановлені, безготівкові операції не були обмежені. Фіскальна політика зосереджена на забезпеченні першочергових платежів. Україна виконала всі боргові зобов’язання.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виплату $1,4 мільярда.