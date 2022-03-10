Про це повідомляє пресслужба МВФ.
Директор МВФ Крістіна Георгієва зазначила, що війна в Україні призвела до людських страждань. Водночас економічні наслідки вже є дуже серйозними: лише за 13 днів кількість біженців перевищила 2 мільйони осіб. Масштабне руйнування ключової інфраструктури в Україні.
Вона наголосила, що ця виплата допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають внаслідок війни, що триває, і надасть важливу підтримку в короткостроковій перспективі.
Крістіна Георгієва також відзначила, що політика реагування української влади на кризові ситуації була надзвичайною. Для збереження доступності валютних резервів та зменшення невизначеності щодо обмінного курсу було введено адміністративний контроль та контроль за капіталом. Хоча ліміти на зняття готівки були встановлені, безготівкові операції не були обмежені. Фіскальна політика зосереджена на забезпеченні першочергових платежів. Україна виконала всі боргові зобов’язання.
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виплату $1,4 мільярда.
“Фонд висловлює глибоке співчуття українському народу в ці надзвичайно важкі часи та буде продовжувати тісно співпрацювати з українською владою”, – наголосила директор МВФ.
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- Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про початковий пакет у 2 млрд євро, щоб допомогти громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від війни в Україні. Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни, щойно дозволять умови.
- Міжнародний суд в Гаазі розпочав процес розслідування воєнних злочинів РФ в Україні. Процедуру ініціювали після звернення 39 держав-учасниць.
- Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб повідомив, що його країна допомагатиме з розшуком російських воєначальників, які виконують злочинні накази президента РФ Володимира Путіна та скоюють військові злочини.
- У РФ розробили план на випадок економічних санкцій, проте останні виявилися жорсткішими, ніж сподівалися у Кремлі. На тлі цього економіка РФ стрімко падає.