Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.
“Поблизу Стельмахівки та Новоселівського росіяни залучили авіацію, більшість ліжкового фонду так званої “ЛНР” перепрофільовано під військових — планові госпіталізації там зупинені, у Старобільську окупанти займають порожні будинки”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що росіяни облаштували військовий шпиталь в пологовому відділенні тимчасово окупованого Новопскова.
Саме це стало причиною, чому в медустановах припинили планові госпіталізації та лікування місцевого населення. Наразі мешканцям надають лише невідкладну медичну допомогу.
Крім того, лікарні на тимчасово окупованих територіях почали ретельно перевіряти співробітники військової комендатури РФ щодо низького показника постановки медперсоналу на військовий облік. Згідно з повідомленням, їм погрожують звільненням.
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- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російська окупаційна влада продовжує закликати українців виїжджати до РФ під приводом “евакуації” та “відпусток”, водночас заселяючи на тимчасово окуповані українські території росіян.