Член фінансового комітету Верховної Ради і депутат від партії Голос Ярослав Железняк вважає, що більшість поправок до законопроєкту про банки мають суто технічний характер.

Про це він написав у Facebook.

“Як перший заступник Комітету, офіційно звернувся до Секретаріату з проханням надати мені правки колег до законопроєкту 2571-д (закон про банки). Хочу заздалегідь вивчити позицію і підготуватися до розгляду у другому читанні. І тут випадково звернув увагу на те, на скільки схоже оформлення поправок не тільки у різних колег навіть з різних фракцій, які подали найбільшу кількість поправок”, – написав він.

На його думку, більшість правок мають суто технічний характер.

“Я звичайно вірю в те, що можуть бути такі співпадіння, але так щоб і оформлення (воно не регламентується) і шрифти і структура викладення…. магія синхронізації, не менше”, – зазначив він.

Железняк також опублікував скріни початку поправок від колег.