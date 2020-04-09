Про це він написав у Facebook.
“Як перший заступник Комітету, офіційно звернувся до Секретаріату з проханням надати мені правки колег до законопроєкту 2571-д (закон про банки). Хочу заздалегідь вивчити позицію і підготуватися до розгляду у другому читанні. І тут випадково звернув увагу на те, на скільки схоже оформлення поправок не тільки у різних колег навіть з різних фракцій, які подали найбільшу кількість поправок”, – написав він.
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На його думку, більшість правок мають суто технічний характер.
“Я звичайно вірю в те, що можуть бути такі співпадіння, але так щоб і оформлення (воно не регламентується) і шрифти і структура викладення…. магія синхронізації, не менше”, – зазначив він.
Железняк також опублікував скріни початку поправок від колег.
- Раніше повідомлялося, що до законопроєкту про банківський закон внесли вже понад 16 тисяч правок.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Мариковський розповів, що “антиколомойський” закон можуть розглядати протягом року.