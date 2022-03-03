Представниця білоруської опозиції Ганна Красуліна заявила українським журналістам, що на території Білорусі в місті Мозир усі морги переповнені, здебільшого – етнічними чеченцями. Трупи привезли на "тривале зберігання".

Про це вона повідомила повідомила в ереті каналу “24”.

Завдяки таким заходам Російська Федерація хоче приховати справжні втрати жителів Чечні.

У Мозирі забиті всі морги, більшість із них – етнічні чеченці, надано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати російського війська“, — наголосила вона.

Нагадаємо, що Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на місці президента Росії він “давно забрав би Україну, скерував би туди війська і навів там лад”.