Про це вона повідомила повідомила в ереті каналу “24”.
Завдяки таким заходам Російська Федерація хоче приховати справжні втрати жителів Чечні.
У Мозирі забиті всі морги, більшість із них – етнічні чеченці, надано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати російського війська“, — наголосила вона.
Нагадаємо, що Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на місці президента Росії він “давно забрав би Україну, скерував би туди війська і навів там лад”.
- Раніше в Україні кадирівці готувалися до вбивства президента Володимира Зеленського та топчиновників його адміністрації. Однак виявилося, що спецоперацію “злили” аноніми із російського ФСБ.