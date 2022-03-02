Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону на каналі Рада.

Анонімна інформація надійшла від представників російських спецслужб, які виступають проти війни. Тому вони вирішили “злити” інформацію про таємну спецоперацію зі знищення уряду.

“Спецоперація, яку мали здійснити безпосередньо кадирівці, з ліквідації нашого Президента нам на сьогоднішній день цілком відома. Ми отримали інформацію від працівників ФСБ, які не мають бажання брати участь у цій “кривавій” (війні – Ред.). І цю групу кадирівців знищели”, – заявив Данілов.

У підрозділі було дві групи, одну з яких знищили під Гостомелем. Наразі інша перебуває під прицілом ЗСУ. Олексій Данілов наголосив окупантам, що їм ніхто не збирається віддавати президента та порадив повернутися додому в Росію.

Ще 27 лютого повідомлялося, що до Києва небезпечна ворожа техніка із позначкою V рухається зі спецзавданням. У ЗМІ та соціальних мережах поширили інформацію, після чого за кілька годин ворог був ліквідований.