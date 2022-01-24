Про це повідомляють на офіційному сайті КМІС.

Як показало опитування, понад 60% українців не хочуть, щоб чинний президент України Володимир Зеленський знову балотувався на пост очільника держави. 

Відповідаючи на питання щодо другого президентського терміну Зеленського, думки респондентів розділились так:

  1. не підтримують – 62,5%
  2. підтримують – 30,3%

Окрім цього, ще 6% опитуваних не змогли дати відповідь, а 1,2% респондентів підкреслили, що до виборів ще далеко.

Що стосується питання про дострокові президентські вибори в Україні, то тут думки опитуваних практично розділились порівну:

  1. підтримують дострокові вибори президента – 47,2%
  2. не підтримують дострокові вибори президента – 46,5%

Опитування проводили 20-21 січня 2022 року методом телефонного інтерв’ю. У ньому взяли участь 1205 респондентів зі всієї України (крім тимчасово окупованих АР Крим та ОРДЛО) віком від 18 років.