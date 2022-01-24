Про це повідомляють на офіційному сайті КМІС.
Як показало опитування, понад 60% українців не хочуть, щоб чинний президент України Володимир Зеленський знову балотувався на пост очільника держави.
Відповідаючи на питання щодо другого президентського терміну Зеленського, думки респондентів розділились так:
- не підтримують – 62,5%
- підтримують – 30,3%
Окрім цього, ще 6% опитуваних не змогли дати відповідь, а 1,2% респондентів підкреслили, що до виборів ще далеко.
Що стосується питання про дострокові президентські вибори в Україні, то тут думки опитуваних практично розділились порівну:
- підтримують дострокові вибори президента – 47,2%
- не підтримують дострокові вибори президента – 46,5%
Опитування проводили 20-21 січня 2022 року методом телефонного інтерв’ю. У ньому взяли участь 1205 респондентів зі всієї України (крім тимчасово окупованих АР Крим та ОРДЛО) віком від 18 років.
- Нагадаємо, що згідно з результатами опитування КМІС, “Європейська Солідарність” – лідер партійних рейтингів, а “Слуга народу”, ОПЗЖ та “Батьківщина” відстають.
- Також стало відомо, що рейтинг п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка протягом останнього місяця зріс на 4,2%.