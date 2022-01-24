Про це повідомляє пресслужба Київського міського інституту соціології.
У лідера рейтингів, партії “Європейська Солідарність” електоральна підтримка зросла на 3,5%, у порівнянні з груднем 2021 року (тоді рейтинг партії був 15,4%).
Партія “Слуга народу” втратила протягом місяця 3,7% підтримки серед тих, хто визначився (у грудні в партії було 17,4% підтримки, зараз – 13,7%).
Рейтинги “Батьківщини” зросли – з 11,5% у грудні до 13,3%. Електоральна підтримка ОПЗЖ протягом місяця просіла на 0,9% – з 12,5% до 11,6%.
Рейтинги “Розумної політики” не змінилися – 7,6% серед тих, хто визначився. Партія “Сила і Честь”, лідером якої є колишній голова Комітету з питань розвідки при президентові України, військовий і політичний діяч Ігор Смєшко, набирає 7,4% голосів тих, хто визначився (за місяць підтримка партії зросла на 1%).
Якби вибори відбулися зараз, партія “Наші”, лідером якої є колишній нардеп Євген Мураєв, отримала б 5,5% голосів виборців (у грудні рейтинг партії становив 4,9%).
Партії “Українська стратегія Гройсмана”, Радикальна партія Олега Ляшка та УДАР (лідером якої є чинний мер столиці Віталій Кличко) не мають досить голосів для проходження 5% бар’єру.
- Нагадаємо, у згідно з опитуваннями центру SOCIS, у грудні 12,5 % респондентів заявило, що віддали б свій голос за партію “Європейська Солідарність”, за партію “Слуга Народу” готові віддати свій голос 12,1 % опитаних.
- Згідно з результатами опитування центру КМІС, у грудні рейтинг політичних партій в Україні очолила “Європейська Солідарність”, яку готові підтримати були 19,8% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором.
- Також у грудні Володимир Зеленський очолив антирейтинг кандидатів на виборах президента України.
- Раніше, згідно з опитуванням SOCIS, українці виступили проти другого терміну Володимира Зеленського. За чинного президента за жодних обставин не голосували б 32,4% опитаних.
- У листопаді рейтинг політичних партій в Україні очолила “Європейська Солідарність”, яку готові підтримати 17,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. Відрив від “Слуги народу” становить понад 2%.
- Вперше “Європейська Солідарність” обійшла “Слугу народу” та очолила рейтинг політичних сил у жовтні – тоді за партію Петра Порошенка готові були віддати голоси 15,7% виборців.