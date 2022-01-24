Згідно з результатами опитування, 18,9% респондентів завило, що віддали б свій голос за партію "Європейська Солідарність", за партію "Слуга Народу" 13,7%, а "Батьківщину" готові віддати голос 13,3% опитаних.

Про це повідомляє пресслужба Київського міського інституту соціології.

У лідера рейтингів, партії “Європейська Солідарність” електоральна підтримка зросла на 3,5%, у порівнянні з груднем 2021 року (тоді рейтинг партії був 15,4%).

Партія “Слуга народу” втратила протягом місяця 3,7% підтримки серед тих, хто визначився (у грудні в партії було 17,4% підтримки, зараз – 13,7%).

Рейтинги “Батьківщини” зросли – з 11,5% у грудні до 13,3%. Електоральна підтримка ОПЗЖ протягом місяця просіла на 0,9% – з 12,5% до 11,6%.

Рейтинги “Розумної політики” не змінилися – 7,6% серед тих, хто визначився. Партія “Сила і Честь”, лідером якої є колишній голова Комітету з питань розвідки при президентові України, військовий і політичний діяч Ігор Смєшко, набирає 7,4% голосів тих, хто визначився (за місяць підтримка партії зросла на 1%).

Якби вибори відбулися зараз, партія “Наші”, лідером якої є колишній нардеп Євген Мураєв, отримала б 5,5% голосів виборців (у грудні рейтинг партії становив 4,9%).

Партії “Українська стратегія Гройсмана”, Радикальна партія Олега Ляшка та УДАР (лідером якої є чинний мер столиці Віталій Кличко) не мають досить голосів для проходження 5% бар’єру.