Джерело: пресслужба Пентагону
Обговорення стосуватиметься шляхів найбільш ефективної підтримки України зараз, а також у майбутньому, зазначив високопосадовець Міноборони.
Окрім цього, частиною обговорення буде оперативна сумісність, а також модернізація та спроможність військово-промислових комплексів союзників і країн-партнерів.
За словами Остіна, нині Україна зосереджена на протиповітряній обороні, протитанкових системах і боєприпасах, а також на артилерії малої та дальньої дії.
Ці системи необхідні, оскільки українські війська планують просування загальновійськових сил через добре захищені російські позиції, які були всіяні мінами та протитанковими пастками.
Глава Пентагону також додав, що важливими для боєздатності України є запчастини та інструкції з технічного обслуговування та ремонту на місцях.
Крім того, обговорення зосередять на майбутніх можливостях, необхідних українським силам, таким як підготовка пілотів-винищувачів.
На сьогодні США виділили близько 40 мільярдів доларів на оборонну допомогу Україні, а союзники та партнери – 27 мільярдів доларів. Оборонну допомогу Україні надають 53 союзники та партнери.
Зауважимо, 15 та 16 червня міністри оборони НАТО зустрінуться у Брюсселі, щоб підготуватися до Вільнюського саміту Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри обговорять посилення підтримки України та зміцнення стримування та оборони, включно з новими регіональними планами.
- Кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, сягнула 20. Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.
- Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що український контрнаступ проти російських окупаційних військ, який вже триває, може не стати визначальним для закінчення війни.
- Українські сили досягли тактичних успіхів у Запорізькій області, де відбувається початковий етап контрнаступальних операцій.
- За даними Генерального штабу ЗСУ, противник “продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати”.