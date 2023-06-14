Міністр оборони Ллойд Остін відвідає Європу для участі в Контактній групі з питань оборони України та засіданнях міністрів оборони НАТО.

Джерело: пресслужба Пентагону

Обговорення стосуватиметься шляхів найбільш ефективної підтримки України зараз, а також у майбутньому, зазначив високопосадовець Міноборони.

Окрім цього, частиною обговорення буде оперативна сумісність, а також модернізація та спроможність військово-промислових комплексів союзників і країн-партнерів.

За словами Остіна, нині Україна зосереджена на протиповітряній обороні, протитанкових системах і боєприпасах, а також на артилерії малої та дальньої дії.

Ці системи необхідні, оскільки українські війська планують просування загальновійськових сил через добре захищені російські позиції, які були всіяні мінами та протитанковими пастками.

Глава Пентагону також додав, що важливими для боєздатності України є запчастини та інструкції з технічного обслуговування та ремонту на місцях.

Крім того, обговорення зосередять на майбутніх можливостях, необхідних українським силам, таким як підготовка пілотів-винищувачів.

На сьогодні США виділили близько 40 мільярдів доларів на оборонну допомогу Україні, а союзники та партнери – 27 мільярдів доларів. Оборонну допомогу Україні надають 53 союзники та партнери.

Зауважимо, 15 та 16 червня міністри оборони НАТО зустрінуться у Брюсселі, щоб підготуватися до Вільнюського саміту Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри обговорять посилення підтримки України та зміцнення стримування та оборони, включно з новими регіональними планами.