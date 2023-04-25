Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.
До онлайн марафону також приєднувались бігуни з різних міст України. Захід було організовано силами Української академії лідерства Львова, які напередодні ініціювали проєкт на підтримку Маріуполя.
Як повідомляється, метою забігу було підтримати сімʼї бійців та вкотре наголосити на тому, що захисники “Азовсталі” все ще знаходяться в російському полоні.
Завдяки марафону вдалося вдалося привернути увагу медіа і зібрати 20 тисяч гривень на підтримку сімей оборонців Маріуполя, які були перераховані Асоціації родин захисників “Азовсталі”. “Дякуємо кожному з учасників, хто робив донати або підтримував акцію інформаційно”, – йдеться в дописі.
- Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук закликав до прискорення процедури повернення військовополонених захисників “Азовсталі”, оскільки вони постійно зазнають катувань з боку російських армійців.
- 25 березня у Кременчуці відбувся напівмарафон, присвячений пам’яті Максима Кагала на псевдо “Пістон” – Героя України, офіцера полку “Азов”. На честь сина “кілометр волі” також подолала мати загиблого військового Тетяна. Зібрані під час забігу кошти мають намір передати на купівлю позашляховика для ЗСУ.