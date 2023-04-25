Під час онлайн забігу "Біжу за Драмтеатр", який відбувся 23 квітня у Львові, було зібрано 20 тисяч гривень на підтримку родин захисників "Азовсталі".

Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

До онлайн марафону також приєднувались бігуни з різних міст України. Захід було організовано силами Української академії лідерства Львова, які напередодні ініціювали проєкт на підтримку Маріуполя.

Як повідомляється, метою забігу було підтримати сімʼї бійців та вкотре наголосити на тому, що захисники “Азовсталі” все ще знаходяться в російському полоні.

Завдяки марафону вдалося вдалося привернути увагу медіа і зібрати 20 тисяч гривень на підтримку сімей оборонців Маріуполя, які були перераховані Асоціації родин захисників “Азовсталі”. “Дякуємо кожному з учасників, хто робив донати або підтримував акцію інформаційно”, – йдеться в дописі.