Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Фото: Асоціація родин захисників “Азовсталі”

До онлайн марафону також приєднувались бігуни з різних міст України. Захід було організовано силами Української академії лідерства Львова, які напередодні ініціювали проєкт на підтримку Маріуполя.

Фото: Асоціація родин захисників “Азовсталі”

Як повідомляється, метою забігу було підтримати сімʼї бійців та вкотре наголосити на тому, що захисники “Азовсталі” все ще знаходяться в російському полоні.

Фото: Асоціація родин захисників “Азовсталі”

Завдяки марафону вдалося вдалося привернути увагу медіа і зібрати 20 тисяч гривень на підтримку сімей оборонців Маріуполя, які були перераховані Асоціації родин захисників “Азовсталі”. “Дякуємо кожному з учасників, хто робив донати або підтримував акцію інформаційно”, – йдеться в дописі.