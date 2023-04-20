Командир 3-го батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук закликав до прискорення процедури повернення військовополонених захисників "Азовсталі", оскільки вони постійно зазнають катувань з боку російських армійців.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Telesco.pe.

Також Кухарчук нагадав, що близько 700 захисників “Азовсталі” майже рік перебувають у російському полоні. Точна кількість полонених не розголошується, проте, як запевнив командир, їх “дуже багато”. Крім того, Кухарчук наголосив, що не “обмінюють чомусь саме “азовців”.

“Я хочу нагадати вам, що їх подвиг в повному оточенні стримував ворога 86 днів, які дали Україні безцінний час. Тому я закликаю продемонструвати суспільну значимість цього питання, в якому не можна зволікати – захисники “Азовсталі” мають повернутися додому”, – прокоментував Кухарчук.

Нагадаємо, що військовий лікар Андрій Найман, який після знищення шпиталю в Маріуполі внаслідок авіаудару разом із пораненими перемістився до українських військових на “Азовсталь”, досі перебуває в російському полоні.