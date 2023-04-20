Про це він повідомив на своїй сторінці в Telesco.pe.
Також Кухарчук нагадав, що близько 700 захисників “Азовсталі” майже рік перебувають у російському полоні. Точна кількість полонених не розголошується, проте, як запевнив командир, їх “дуже багато”. Крім того, Кухарчук наголосив, що не “обмінюють чомусь саме “азовців”.
“Я хочу нагадати вам, що їх подвиг в повному оточенні стримував ворога 86 днів, які дали Україні безцінний час. Тому я закликаю продемонструвати суспільну значимість цього питання, в якому не можна зволікати – захисники “Азовсталі” мають повернутися додому”, – прокоментував Кухарчук.
Нагадаємо, що військовий лікар Андрій Найман, який після знищення шпиталю в Маріуполі внаслідок авіаудару разом із пораненими перемістився до українських військових на “Азовсталь”, досі перебуває в російському полоні.
- Протягом березня представникам Міжнародного комітету Червоного хреста вдалося відвідати українських полонених у тимчасово окупованому Донецьку та Горлівці. Зараз “Червоний хрест” намагається потрапити на Луганщину.
- Національне інформаційне бюро проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні, відтак станом на 22 лютого загалом по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.
- Звільнені з полону українці та родини полонених продовжують отримувати держвиплати, відтак ще 362 особи зможуть отримати по 100 тисяч гривень державної допомоги.