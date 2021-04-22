Шведська екоактівіствка Грета Тунберг в День Землі виступить на слуханнях в Конгресі США з приводу субсидій на викопне паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Активістка виступить на слуханнях наглядового комітету Палати представників США під назвою “Роль субсидій на викопні види палива в перешкоді діям щодо кліматичної кризи”.

Відзначається, що в цей же день президент США Джо Байден збере світових лідерів на віртуальній конференції, присвяченій кліматичним змінам.

Раніше президент США Джо Байден запропонував інфраструктурний план з боротьби зі змінами клімату, який передбачає скасування пільг для видобутку нафти й газу.

Але в плані президента не вказано, на які компанії з виробництва викопного палива будуть спрямовані податкові пільги.

“Ми вітаємо план президента Байдена по закінченню пільг для викопного палива, але важливі деталі. Через чотири місяці роботи нової адміністрації ми очікуємо конкретних справ”, – заявив голова підкомітету від Демократичної партії Ро Ханна.

Ханна перерахував деякі податкові пільги, які він хоче скасувати, в тому числі ту, яка називається “нематеріальними витратами на буріння”. Вона дозволяє виробникам віднімати більшу частину витрат на буріння нових свердловин.

Американський президент запросив взяти участь в конференції 40 світових лідерів. В ході заходу учасники “вкажуть на необхідність посилених дій у боротьбі зі зміною клімату і на їх економічні переваги”.

ГретаТунберг вже виступала перед американськими законодавцями у 2019 році. Тоді вона заявила, що вони роблять недостатньо для захисту клімату, а урядові субсидії – це безумство.