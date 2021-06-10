Голлівудська акторка Блейк Лайвлі втратила батька: актор Ерні Лайвлі пішов із життя у віці 74 років.

Факт смерті актора підтвердив у коментарі виданню Variety представник родини Лайвлі.

Ерні Лайвлі народився 29 січня 1947 року в Балтиморі (штат Меріленд, США).

Він “засвітився” в кіно у віці 28 років, з’явившись у серіалі “Уолтони”, який транслювався на каналі CBS протягом дев’яти сезонів.

Чотири роки по тому Лайвлі отримав роль у комедійному телесеріалі “Придурки з Хаззарда”.

Актор також знімався в таких популярних серіалах, як “Слава”, “Блюз Хілл-стріт”, “Рятувальники Малібу”, “Секретні матеріали”, “Вона написала вбивство”, “Сайнфелд”, “Шоу 70-х” і “Західне крило”.

Окрім серіалів, Ерні Лайвлі знімався і в фільмах: таких як фільм жахів “Електрошок” (1989), “Ейр Америка” (1990), бойовику “Пасажир 57” (1992), комедії “Американський пиріг 2” (2001), фільмі “Ідеальна гра” (2009) тощо.

У двох фільмах “Джинси-талісман” (“The Sisterhood of the Traveling Pants”), які вийшли на екрани в 2005 і 2008 роках, Ерні Лайвлі грав роль батька дівчини Бріджит, роль якої виконала його реальна дочка Блейк Лайвлі.

Останньою роллю, яку втілив Ерні Лайвлі на екрані, був образ Джека Сандерса у фільмі жахів “Фобік” (2020 рік).

З кінця 1980-х і в 1990-х Лайвлі наставляв молодих голлівудських акторів, таких як Бріттані Мерфі, Каспер Ван Дін і Джейсон Прістлі.

У Ерні Лайвлі залишилися дружина Елейн, їхні діти (спільні Блейк і Ерік, а також усиновлені від попереднього шлюбу Елейн – Лорі, Робін і Джейсон) і дев’ятеро онуків.

Усі п’ятеро дітей Ерні Лайвлі також знайшли себе в акторській професії.