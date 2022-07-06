Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен закликатиме країни G20 чинити тиск на РФ, щоб вона підтримала зусилля ООН щодо розблокування торгових шляхів у Чорному морі. Окрім цього, він повторить попередження Китаю не підтримувати військові дії Москви.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на помічника держсекретаря Раміна Тулуї.

Країни G20 повинні притягнути РФ до відповідальності та наполягати на тому, щоб вона підтримувала поточні зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна.

Тулуї зазначив, що незалежно від того, чи станеться це на рівні G20 чи окремих її держав, це важливий момент, на який Блінкен зверне увагу.

Блінкен уперше з жовтня побачиться з китайським колегою Ван І, водночас перемовин з Сергієм Лавровим не буде, позаяк РФ не готова до дипломатії, тож США вважають, що і вести перемовини з її представниками немає сенсу.

Водночас залишається незрозумілим чи приїде на запланований на листопад саміт президент РФ Путін.

Зустріч міністрів країн G20 відбудеться 7-8 липня на Балі, Індонезія.