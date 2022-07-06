Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на помічника держсекретаря Раміна Тулуї.
Країни G20 повинні притягнути РФ до відповідальності та наполягати на тому, щоб вона підтримувала поточні зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна.
Тулуї зазначив, що незалежно від того, чи станеться це на рівні G20 чи окремих її держав, це важливий момент, на який Блінкен зверне увагу.
Блінкен уперше з жовтня побачиться з китайським колегою Ван І, водночас перемовин з Сергієм Лавровим не буде, позаяк РФ не готова до дипломатії, тож США вважають, що і вести перемовини з її представниками немає сенсу.
Водночас залишається незрозумілим чи приїде на запланований на листопад саміт президент РФ Путін.
Зустріч міністрів країн G20 відбудеться 7-8 липня на Балі, Індонезія.
- Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться зі своїм китайським колегою Ваном Ї, щоб обговорити те, як офіційний Китай реагує на повномасштабну російсько-українську війну.
- Раніше голова Китаю Сі Цзіньпін відхилив запрошення Володимира Путіна щодо візиту до Росії. У КНР аргументували відмову спалахом коронавірусу.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Києва 16 червня заявив, що Європейський Союз працює над альтернативним маршрутом експорту українського зерна та круп через Румунію.