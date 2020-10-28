Про це він написав у Facebook.

За його словами, він призначений “з повноваженнями “єдиного голосу” щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України”.

“Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л. Кравчука (президента України у 1991−94 рр), мене призначено радником делегації з інформаційної політики”, — написав він.

Журналістка видання “Новое время” Ірина Ромалійская написала в Facebook, що “це той самий Арестович, який після початку війни кілька років брехав журналістам, видаючи себе за “військового експерта”. А потім зізнався в цьому.

Вона оприлюднила витяг з його тодішніх одкровень:

“Я – не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якого національної держави, як такої. Я “патріот 5-го проєкту”, проєкту об’єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського, Жана Фреско. Із сучасних діячів мені найближче Маск, людина, найбільш послідовна та яка активно впроваджує проєкт перебудови соціосистеми “Людство” в поліглобальний вимір. Тому “кіборгів”, я як і раніше вважаю за краще “Через терни до зірок”. На питання відновлення історичної пам’яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови / -в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферізму. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, на якій мені зручніше говорити”.

“Мені от цікаво, будь-які інтерв’ю з ним потрібно буде починати з питання: “Чи маєте ви намір зараз брехати”? Скажіть мені, будь ласка, що він просто знову бреше і нікуди його не призначили”, – запитує журналістка.

Медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики України (2017-2019 рр) Дмитро Золотухін на своїй сторінці у Facebook написав, що Арестович в делегації ТКГ це добре.

“Шановні громадяни! Не відволікайтеся на деталі! Все йде за заздалегідь розробленим планом! Update: Арестович в делегації це добре. Це не стьоб. Я вважаю, що в цьому є перспективи”, – зазначив Золотухін.

Олексій Арестович — український військовий оглядач, політичний оглядач, актор, блогер. Проводить психологічні семінари та тренінги. Був актором у Київському театрі-студії “Чорний квадрат”, грав у театрі “Чорний квадрат”. Також знімався в епізодичних ролях в 13 російських та українських стрічках, зокрема “Повернення Мухтара” та “Брат за брата — 2”.