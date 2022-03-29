Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Припинили будь-яку співпрацю з культурними та креативними секторами у РФ:
- Європейська кіноакадемія
- Каннський кінофестиваль
- Європейська асоціація фестивалів
- Європейський культурний фонд
- Метрополітен-опера
- Оперний театр “La Scala”
- Паризька національна опера
- Королівська академія мистецтв
- Музей російського мистецтва в Амстердамі
- Данський фонд мистецтв
- Румунський культурний фонд
- Національний культурний фонд Болгарії
- Мережа галерей “Tate”
- Франкфуртський книжковий ярмарок
- Литовський національний театр опери та балету
- Естонська національна опера
- Латвійський національний театр опери та балету
- Міжнародна асоціація мистецтвознавців
- Зальцбурзький музичний фестиваль
- Віденська державна опера
- Венеційська бієнале
- Фестиваль “Cannes Lions”
- Національний залізничний музей, Йорк
- Міжнародний конкурс піаністів у Дубліні
- Міжнародний конкурс піаністів ім. Гоненса
- Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та народних мистецтв
- Європейська мовна спілка
- Universal Music Group
- Sony Music
- Warner Music Group
- Spotify
- Sony Pictures
- The Walt Disney Company
- Netflix
- Шведський сервіс аудіокниг Storytel
- Болонський ярмарок дитячої книги
- Празький книжковий ярмарок «Світ книги»
- Варшавський книжковий ярмарок
- Лейпцизький книжковий ярмарок
- Сеульський міжнародний книжковий ярмарок
- Тайбейська міжнародна книжкова виставка
- Міжнародний ярмарок у Гетеборзі
- Міжнародний книжковий ярмарок у Боготі
- Міжнародний книжковий фестиваль у Будапешті
- Бразильська книжкова палата
- Єрусалимський міжнародний книжковий форум
- Міжнародний книжковий ярмарок у Гвадалахарі
- Брюссельська книжкова виставка
- Discovery
- Видавничий дім “Condé Nast”
- Медіагрупа “Hearst Magazines”
- Аукціонний дім “Sotheby’s”
- Аукціонний дім “Christie’s”
- Аукціонний дім “Bonhams”
- Міжнародна федерація мистецьких рад та культурних агенцій
- Європейська мережа міжнародної мобільності “OnTheMove”
- Європейська театральна конвенція
- Європейська мережа культурного менеджменту та культурної політики
- European Folk Network
- Міжнародна рада архівів
- Мережа мистецьких резиденцій “Res Artists”
- Мережа сучасного перформативного мистецтва “International network for contemporary performing arts”
- Європейська федерація журналістів
- School of Visual Arts Galleries
- The International Book Fairs
- Powergraph
- Montreal Symphony Orchestra
- Concertino Praga
- Cardiff Philharmonic
- Zagreb orchestra
- Teatr powszechny
- The Anglo-Russian Opera and Ballet
- Penguin Random House
- Simon & Schuster
- Gardners
- Bavarian State Opera
- Zurich Opera House
- The Munich Philharmonic
- Theatres in Northampton
- Theatres in Wolverhampton
- Emmy Award
- Міністерство культури Естонії
- Рада мистецтв Англії
- Литовська рада з питань культури
- Міністерство культури і спорту Іспанії
- Шведська Рада мистецтв
- Pro Helvetia
- Канадська рада мистецтв
- International Association of Art (IAA) Europe
- Дрезденський оперний бал
Водночас у МКІП закликали й інші культурні організації долучитися до бойкоту РФ.
“Міністерство культури та інформаційної політики України та український народ не втомлюються дякувати міжнародній культурній спільноті за безпрецедентну підтримку! Продовжуємо боротьбу проти російських окупантів. Закликаємо інші організації приєднатися до міжнародного культурного спротиву”, — наголошується у повідомленні.
- Варто зазначити, що напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.
- Також від початку вторгнення в Україну понад 400 компаній оголосили про вихід з російського ринку. Проте деякі компанії продовжують працювати в РФ.