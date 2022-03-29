Наразі найбільші музеї світу, музичні та кінофестивалі, провідні театри та авторитетні аукціони припинили співпрацю з Росією та запровадили "культурні санкції" на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Припинили будь-яку співпрацю з культурними та креативними секторами у РФ:

Європейська кіноакадемія

Каннський кінофестиваль

Європейська асоціація фестивалів

Європейський культурний фонд

Метрополітен-опера

Оперний театр “La Scala”

Паризька національна опера

Королівська академія мистецтв

Музей російського мистецтва в Амстердамі

Данський фонд мистецтв

Румунський культурний фонд

Національний культурний фонд Болгарії

Мережа галерей “Tate”

Франкфуртський книжковий ярмарок

Литовський національний театр опери та балету

Естонська національна опера

Латвійський національний театр опери та балету

Міжнародна асоціація мистецтвознавців

Зальцбурзький музичний фестиваль

Віденська державна опера

Венеційська бієнале

Фестиваль “Cannes Lions”

Національний залізничний музей, Йорк

Міжнародний конкурс піаністів у Дубліні

Міжнародний конкурс піаністів ім. Гоненса

Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та народних мистецтв

Європейська мовна спілка

Universal Music Group

Sony Music

Warner Music Group

Spotify

Sony Pictures

The Walt Disney Company

Netflix

Шведський сервіс аудіокниг Storytel

Болонський ярмарок дитячої книги

Празький книжковий ярмарок «Світ книги»

Варшавський книжковий ярмарок

Лейпцизький книжковий ярмарок

Сеульський міжнародний книжковий ярмарок

Тайбейська міжнародна книжкова виставка

Міжнародний ярмарок у Гетеборзі

Міжнародний книжковий ярмарок у Боготі

Міжнародний книжковий фестиваль у Будапешті

Бразильська книжкова палата

Єрусалимський міжнародний книжковий форум

Міжнародний книжковий ярмарок у Гвадалахарі

Брюссельська книжкова виставка

Discovery

Видавничий дім “Condé Nast”

Медіагрупа “Hearst Magazines”

Аукціонний дім “Sotheby’s”

Аукціонний дім “Christie’s”

Аукціонний дім “Bonhams”

Міжнародна федерація мистецьких рад та культурних агенцій

Європейська мережа міжнародної мобільності “OnTheMove”

Європейська театральна конвенція

Європейська мережа культурного менеджменту та культурної політики

European Folk Network

Міжнародна рада архівів

Мережа мистецьких резиденцій “Res Artists”

Мережа сучасного перформативного мистецтва “International network for contemporary performing arts”

Європейська федерація журналістів

School of Visual Arts Galleries

The International Book Fairs

Powergraph

Montreal Symphony Orchestra

Concertino Praga

Cardiff Philharmonic

Zagreb orchestra

Teatr powszechny

The Anglo-Russian Opera and Ballet

Penguin Random House

Simon & Schuster

Gardners

Bavarian State Opera

Zurich Opera House

The Munich Philharmonic

Theatres in Northampton

Theatres in Wolverhampton

Emmy Award

Міністерство культури Естонії

Рада мистецтв Англії

Литовська рада з питань культури

Міністерство культури і спорту Іспанії

Шведська Рада мистецтв

Pro Helvetia

Канадська рада мистецтв

International Association of Art (IAA) Europe

Дрезденський оперний бал

Водночас у МКІП закликали й інші культурні організації долучитися до бойкоту РФ.

“Міністерство культури та інформаційної політики України та український народ не втомлюються дякувати міжнародній культурній спільноті за безпрецедентну підтримку! Продовжуємо боротьбу проти російських окупантів. Закликаємо інші організації приєднатися до міжнародного культурного спротиву”, — наголошується у повідомленні.