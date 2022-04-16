У російському полоні перебувають близько 700 українських військових та понад тисяча цивільних осіб. Понад 500 з них — жінки.

Про це сповістила віцепрем’єрка Ірина Верещук в етері національного телемарафону.

Верещук констатувала, що наразі у сторін паритет за кількістю полонених військовослужбовців, та обмін російських солдатів на українських цивільних не відбуватиметься, оскільки це заборонено Женевською конвенцією. Україна вимагатиме відпустити мирних людей без жодних умов.

“Росіяни повністю не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими. Головна мета українців в полоні – вижити”, – наголосила Ірина Верещук.

Також вона додала, що у РФ ігнорують подані українською стороною списки та обмінюють людей вибірково.