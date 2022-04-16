Про це сповістила віцепрем’єрка Ірина Верещук в етері національного телемарафону.
Верещук констатувала, що наразі у сторін паритет за кількістю полонених військовослужбовців, та обмін російських солдатів на українських цивільних не відбуватиметься, оскільки це заборонено Женевською конвенцією. Україна вимагатиме відпустити мирних людей без жодних умов.
“Росіяни повністю не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими. Головна мета українців в полоні – вижити”, – наголосила Ірина Верещук.
Також вона додала, що у РФ ігнорують подані українською стороною списки та обмінюють людей вибірково.
- Нагадаємо, За інформацією Офісу генерального прокурора, з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, російські армійці вбили 200 українських дітей. Ще 360 дітей отримали різноманітні поранення унаслідок збройної агресії РФ.
- Журналісти “Радіо Свобода” Валерія Єгошина та Марк Кротов ідентифікували російського окупанта та його дружину, котрі жваво обговорювали зґвалтування українок.