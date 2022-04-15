Про це повідомила журналістка “Радіо Свобода” Валерія Єгошина на своїй сторінці у Facebook.
Нещодавно працівники Служби безпеки України опублікували телефонну розмову російського подружжя, яке обговорювало зґвалтування українок.
“Ти там давай, українських баб ґвалтуй, так? І мені нічого не кажи, зрозуміло? Тільки оберігайтесь”, — сказала дружина російського солдата.
Чоловік виявився 27-річним Романом Биковським – в минулому строковиком оперативної дивізії особливого призначення імені Дзержинського Росгвардії.
За емблемою на шевроні журналісти встановили, що після цього він пішов служити у 108-й гвардійський десантно-штурмовий Кубанський козачий полк ордена Червоної Зірки. Варто зазначити, що цей полк у 2014-му брав участь в анексії Криму Росією.
Його дружина – Ольга Биковська, виховує їхню дитину в окупованому Криму. Родина з Орловської області переїхала туди у 2018-му. Жінка, яка радила чоловіку “ґвалтувати українських баб”, вказує на сторінці російської соцмережі “Вконтакте”, що головне в житті для неї – це “сім’я і діти”.
“Тобто Биковський пішов служити у десантники, які допомагали анексувати Крим, куди він через 4 роки перевіз власну сім’ю. А згодом – у 2022-му році – у складі 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії пішов воювати в Херсонську область, де дружина, яка залишилася вдома з дитиною, рекомендує йому ґвалтувати українок”, — зазначила Валерія Єгошина.
Журналісти «Радіо Свобода» ідентифікували подружжя росіян, яке обговорювало зґвалтування українок // 4 фото
- Нагадаємо, що 13 квітня перед посольством Росії у Таллінні, столиці Естонії вишикувались близько 20 жінок із пакетами на голові, зв‘язаними руками та “кров‘ю” на білизні.
- На тлі російсько-української війни зростає кількість постраждалих від статевих злочинів з боку росіян. Такі дії чиняться з метою руйнування опору та соціальних зв’язків у суспільстві через конкретних постраждалих. Тож варто знати, що робити, якщо ви стали жертвою або свідком зґвалтування.
- Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про масові сексуальні злочини щодо українок у Бучі під час тимчасової окупації міста російськими військовими.
- До цього Денісова розповіла про сексуальні злочини російських окупантів проти українських дітей. Зокрема, за словами Денісової, росіяни вдаються до групових зґвалтувань дівчаток та хлопчиків.
- Також режисер Дмитро Мойсеєв заявив, що російська культура самозґвалтування не зможе спокійно жити, доки живі українські свобода та гідність.