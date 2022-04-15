Журналісти «Радіо Свобода» ідентифікували подружжя росіян, яке обговорювало зґвалтування українок

Про це повідомила журналістка “Радіо Свобода” Валерія Єгошина на своїй сторінці у Facebook.

Нещодавно працівники Служби безпеки України опублікували телефонну розмову російського подружжя, яке обговорювало зґвалтування українок.

“Ти там давай, українських баб ґвалтуй, так? І мені нічого не кажи, зрозуміло? Тільки оберігайтесь”, — сказала дружина російського солдата.

Чоловік виявився 27-річним Романом Биковським – в минулому строковиком оперативної дивізії особливого призначення імені Дзержинського Росгвардії.

За емблемою на шевроні журналісти встановили, що після цього він пішов служити у 108-й гвардійський десантно-штурмовий Кубанський козачий полк ордена Червоної Зірки. Варто зазначити, що цей полк у 2014-му брав участь в анексії Криму Росією.

Його дружина – Ольга Биковська, виховує їхню дитину в окупованому Криму. Родина з Орловської області переїхала туди у 2018-му. Жінка, яка радила чоловіку “ґвалтувати українських баб”, вказує на сторінці російської соцмережі “Вконтакте”, що головне в житті для неї – це “сім’я і діти”.

“Тобто Биковський пішов служити у десантники, які допомагали анексувати Крим, куди він через 4 роки перевіз власну сім’ю. А згодом – у 2022-му році – у складі 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії пішов воювати в Херсонську область, де дружина, яка залишилася вдома з дитиною, рекомендує йому ґвалтувати українок”, — зазначила Валерія Єгошина.

Також перед тим, як Ольга видалила свою сторінку, їй зателефонували журналісти. Їм вдалося встановити, що Роман зазнав поранень на Херсонщині й нині він лікується в Севастополі.