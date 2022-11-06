Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що згідно з ухваленим цього тижня бюджетом-2023, майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, Уряд спрямує на нашу армію та безпеку країни.

Про це йдеться у дописі прем’єра у Facebook.

У цифрах Шмигаль відзначив наступне: 1,1 трлн грн на ЗСУ та безпеку, майже 450 млрд грн на соціальні програми та пенсії, 176 млрд грн на охорону здоров’я і 156 млрд грн на освіту. Це чотири головні статті видатків.

Водночас власні доходи держави складуть 1,3 трлн грн, а видатки — 2,6 трлн грн. Дефіцит у більш ніж 20% ВВП планують закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведуться перемовини про нові програми фінансування.

Також прем’єр-міністр зауважив, що до тепла вже підключена половина об’єктів у країні. У газосховищах 14,5 млрд кубів газу, що достатньо для проходження зими. Він поінформував, що енергетики 24/7 продовжують ремонти, аби відновити стабільне енергопостачання. Україна отримала від донорів уже 700 генераторів і ще 900 буде доставлено найближчим часом. 12 країн підтримують нас необхідним обладнанням для ремонтів.

За словами Шмигаля, завдяки грантам від Уряду за програмою єРобота створено вже понад 650 нових бізнесів.

“Це тисячі робочих місць і мільйони гривень податків для армії та країни. У держбюджеті-2023 передбачали, що програма єРобота продовжиться, аби допомогти створити ще більше нових підприємств та робочих місць. Так само наступного року продовжиться і програма доступних кредитів “5-7-9″, завдяки якій бізнес отримав 60 млрд грн з початку повномасштабної війни”, – зазначив він.

Глава уряду також зауважив, що наразі розширено можливості для отримання пільгової іпотеки для ВПО. Зокрема це стосується збільшення строків та площі, на яку надаються пільгові позики. Також спрямували додаткові 34 млн грн на компенсації державним і комунальним закладам за безоплатне розміщення переселенців. Зараз у таких закладах перебувають 150 тисяч осіб. Від початку повномасштабної війни держава компенсувала закладам понад 459 млн грн витрат на оплату комунальних послуг.

Окремо Шмигаль нагадав, що вже 4 місяці працює зернова ініціатива. За цей час більш як 10 млн тонн української агропродукції відправлено до 43 країн світу. Ініціатива сприяє подоланню світової продовольчої кризи та покращує ситуацію для наших аграрії та економіки загалом.

“Україна зацікавлена в її продовженні та працює для цього з ООН, Туреччиною та іншими партнерами”, -резюмував він.