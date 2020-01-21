Про це повідомляє телеканал CNN.

Як відомо, в 2019 році віце-президент компанії Ерік Ліндблад, відповідальний за виробництво літаків моделі 737 MAX, прийняв рішення піти у відставку. Це було пов’язано з авиакатастрофами в Індонезії та Ефіопії, в результаті яких загинули 346 людей. З тих пір на польоти 737 Max була накладена заборона, яка буде діяти до червня 2020 року.

В цей час Boeing продовжувала випускати літаки, незважаючи на те, що не могла доставляти їх клієнтам. За інформацією CNN, зараз у Вашингтоні та Техасі припарковано близько 400 літаків, які мають бути надіслані в авіакомпанії по всьому світу. Допоки літаки не будуть доставлені клієнтам, Boeing не отримує більшу частину оплати за них, продовжуючи втрачати кошти на їх будівництво.

У понеділок, 21 січня, компанія офіційно заявила про припинення самолетоа 737 Max, запевнивши при цьому, що не буде звільняти працівників, які були задіяні в їх виробництві. Компанія повідомила, що має намір перевести їх на інші посади.

До цього рішення Boeing підштовхує, зокрема, визначена законом необхідність повідомляти співробітникам про звільнення не пізніше ніж за 60 днів. Крім того, Boeing не хоче втрачати працівників і з тієї причини, що розраховує на відновлення виробництва літаків.