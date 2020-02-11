Про це повідомляє агентство Reuters.
Американська авіабудівна компанія Boeing продовжує переживати кризу. Якщо в грудні компанії вдалося поставити клієнтам хоча б 13 літаків, то вже в січні не було зареєстровано жодного замовлення. Для порівняння, в минулому році компанія поставила 45 та 46 літаків в грудні та січні відповідно. Востаннє Boeing залишалася без замовлень 58 років тому — в 1962 році.
Через відсутність клієнтів Boeing відстає від європейського конкурента Airbus та терпить величезні фінансові втрати. Власний борг Boeing подвоївся до 27,3 млрд доларів в 2019 році, і він продовжує зростати, оскільки виробник літаків виплачує компенсації та зарплати робітникам й оплачує судові тяжби. Водночас в Airbus в січні відзвітували про найбільше замовлення за останні 15 років.
- Раніше повідомлялося, що американська компанія Boeing офіційно зупинила виробництво літаків 737 Max. Це було пов’язано з авиакатастрофами в Індонезії та Ефіопії, в результаті яких загинули всі 346 чоловік на борту. З тих пір на польоти 737 Max була накладена заборона, яка буде діяти до червня 2020 року.
- Нагадаємо, відмовившись від випуску моделі 737 Max, Boeing поставила всього 380 комерційних літаків в 2019 році. Так компанія Airbus стала найбільшим в світі авіабудівником вперше з 2011 року, обігнавши свого головного конкурента— американську компанію Boeing.