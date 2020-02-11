Про це повідомляє агентство Reuters.

Американська авіабудівна компанія Boeing продовжує переживати кризу. Якщо в грудні компанії вдалося поставити клієнтам хоча б 13 літаків, то вже в січні не було зареєстровано жодного замовлення. Для порівняння, в минулому році компанія поставила 45 та 46 літаків в грудні та січні відповідно. Востаннє Boeing залишалася без замовлень 58 років тому — в 1962 році.

Через відсутність клієнтів Boeing відстає від європейського конкурента Airbus та терпить величезні фінансові втрати. Власний борг Boeing подвоївся до 27,3 млрд доларів в 2019 році, і він продовжує зростати, оскільки виробник літаків виплачує компенсації та зарплати робітникам й оплачує судові тяжби. Водночас в Airbus в січні відзвітували про найбільше замовлення за останні 15 років.