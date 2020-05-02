Проросійські бойовики атакували позиції українських військових операції Об'єднаних сил, використовуючи безпілотний літальний апарат. В результаті атаки поранено одного українського військового.

Про це повідомили на сторінці ООС в Facebook.

У повідомленні сказано, що поблизу населеного пункту Гнутове бойовики з безпілотника скинули на позиції ООС постріл гранатомета ВОГ-17.

В результаті вибуху осколкове поранення отримав один український військовослужбовець. Його евакуювали до лікувального закладу, де надали медичну допомогу.

“Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – зазначили в ООС.