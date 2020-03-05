Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

“Збройні формування російської федерації вдаються до провокаційних обстрілів як у безпосередній близькості до ділянки розведення, так і в її межах. У щоденному звіті від 4 березня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що “вночі та рано вранці 1 березня камера СММ в населеному пункті Петрівське (тимчасово окупованому, 41 км на південь від Донецька) зафіксувала 2 снаряди та 8 дульних спалахів на відстані орієнтовно 0,5–1,5 км на південно-південний захід (за оцінкою, усе в межах ділянки розведення в районі Петрівського)”, — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що обстріли здійснили представники збройних формувань РФ.

Зазначається, що цей випадок — не єдиний, а обстріли відбуваються й в присутності спостерігачів.

“Впродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення у присутності патруля СММ ОБСЄ, застосувавши стрілецьку зброю. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються досягнутих домовленостей та вогонь у відповідь не відкривають”, — підкреслили в штабі.