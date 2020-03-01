Бойовики 1 березня близько населеного пункту Ніжньотепле застосували протитанковий ракетний комплекс проти автомобіля з українськими військовими, які везли продукти до своїх позицій.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

В результаті один боєць загинув, двоє отримали поранення, ще двоє – бойові поранення.

Там уточнили, що всіх поранених і травмованих військових доставили в стаціонарні медичні установи і надали їм кваліфіковану медичну допомогу.

“З огляду на те, що відстань до українських військових становила близько 3 тис. 500 метрів, цілком ймовірно, що прицільний вогонь на поразку по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил Російської Федерації, а не поспіхов навчена вчорашня цивільна людина”, – вважають в штабі.

У штабі також повідомили, що 1 березня на Донбасі загинув один український військовий, троє – отримали поранення і ще троє – бойові травми. Бойовики 5 разів відкривали вогонь.