Про це вона розповіла в інтерв’ю інтернет-виданню “Цензор.net”.

Богуцька зазначила, що Зеленський почав виходити з “теплої ванни”, в яку він був свідомо кимось занурений.

“Я навіть чула висловлювання більш жорсткі, ніж ви зараз говорите. І у мене періодично теж виникало відчуття, що країною керує не президент Зеленський, а Андрій Єрмак – в той час як президенту Зеленському довірили маленький шматочок: будувати дороги, лікарні, сидіти в цій капсулі – і не втручатися в міжнародну політику, в стосунки з олігархами і так далі. Але з останніх подій ми бачимо, що президент розкривається і виходить з цієї теплої ванни. Так, можливо, не він власноруч приймає рішення. Але він створює той самий політичний “дах” і всі умови для того, щоб РНБО цим займалася. На сьогоднішній день це єдиний орган, якому він абсолютно довіряє в плані того, що будуть зміни; що цей орган дасть мотивацію і для СБУ, і для МВС (швидше за все). Принаймні, я на це сподіваюся”, – заявила Богуцька.

“Так, в певні періоди часу, поки Володимир Олександрович був президентом, у багатьох наших депутатів, і у мене в тому числі, були хвилеподібні враження щодо того, чи хоче Володимир Олександрович змінити країну. Просто очікування були настільки високі – і настільки вони стали прагнути до нуля … І тільки останні події якось сколихнули народ – що таки процес, напевно, пішов”, – зазначила нардепка.